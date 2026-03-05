Около 10 тысяч машин для российского рынка застряли в портах Ирана

Около десяти тысяч автомобилей, предназначенных для российского рынка, не могут попасть в страну из-за остановки работы портов в Иране и государствах Ормузского пролива. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Около 10 тысяч машин для РФ застряли в портах Ирана. Фото © Telegram / Mash

На опубликованном фото видно, как застыли ряды машин в порту Бендер-Аббас — крупном транспортном узле на юге Ирана, выходящем к Персидскому заливу.

С момента обострения ситуации в регионе продавцы потеряли связь с Исламской Республикой и не могут получить данные о сохранности грузов. В портах зависли не только массовые японские и корейские модели, включая крупную партию Mitsubishi, но и партии премиальной техники. Также источники канала уточняют, что в Катаре и Омане скопилось около сотни люксовых седанов и внедорожников BMW, Mercedes, Audi, Infiniti и Toyota.

Если простой превысит полтора месяца, импортёрам придётся возвращать клиентам внесённые предоплаты, отмечают участники авторынка.

Ранее сообщалось, что более 15 млн владельцев японских авто могут остаться без двигателей и коробок передач из-за ситуации вокруг Ирана. Основные поставки таких агрегатов шли через ОАЭ — один из крупнейших мировых хабов по разборке машин. Оттуда моторы и трансмиссии отправляли в РФ по морю через Иран и Каспий.