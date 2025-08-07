Россияне массово скупают дешёвые машины из Ирана и Китая. Почему? Что в них привлекательного?

Россияне всё чаще скупают относительно недорогие автомобили, которые массово производит Китай и не очень массово — Иран. В обеих странах производят автомобили, но делают это по-разному. Средний «китаец» будет довольно сильно отличаться от среднего «иранца». Объясняем, почему возник такой повышенный спрос на иранские и китайские модели, в материале. А также немного расскажем о том, как и почём их можно купить.

Почему россияне покупают авто из Ирана и Китая

Есть несколько причин, все они связаны с экономикой. Китай не налагал на Россию санкций. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Tricky_Shark

В первую очередь россиян в китайских автомобилях привлекает цена. На начало августа 2025 года самый бюджетный «китаец» продаётся в Москве за 700 тысяч рублей (но это Lifan X60). А подержаный «иранец» 2006 года обойдётся в какие-то 150 тысяч. Да, у него было пять владельцев до вас, именно поэтому так недорого. Новая «Лада» начинается от 762 тысяч, и это «Нива». А BMW стоит около 300 тысяч при условии, что был собран тогда, когда начал распадаться СССР. В 1989 году. За такие цены отвечают, видимо, в первую очередь западные санкции, поскольку достать европейскую машину напрямую больше не удастся. А Китай — наш ближайший сосед, и автопром там работает с 1928 года. Иран тоже очень близко, но свою автомобильную промышленность развил в 1960-х. Получается, что недорогие автомобили можно получить довольно легко.

Недорогие китайские автомобили

На рынке китайских автомобилей можно найти себе как дешёвые, так и люксовые модели. Нас интересуют дешёвые. Средняя цена дешёвых — около 1,5–3 миллионов рублей. При желании можно ориентироваться на ещё меньшие суммы, но тут — на свой страх и риск. Чем дешевле машина, тем труднее с ней управиться. К тому же довольно большие суммы можно сэкономить на вашей безопасности.

Chery

Автоконцерн Chery работает с 1997 года. Скоро будет отмечать 40 лет. Фото © Shutterstock / FOTODOM / sommthink

Наиболее доступный автомобиль — это Chery Tiggo 4 Pro. Новый будет стоить как раз около полутора миллионов. В полной комплектации эта цена превращается в 2,3 миллиона. Это городской кроссовер с характерным для моделей компании дизайном решётки радиатора и относительно плавным ходом. В 2025-м Tiggo — обновлённая модель из высокопрочной стали с ударопоглощающей модульной платформой Т1Х, потому что это даёт плюс к безопасности.

Omoda

Omoda — это независимый бренд для российского рынка. Он отделился от Chery в 2022 году. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Bogdan Kovenkin

Доступными окажутся как седан Omoda S5, так и внедорожник C5. В случае седана это будет новая машина, у которой очень комфортный салон. А также обогрев, мультируль, датчики парковки, пакет систем безопасности ADAS. Цена начинается от 1,4 миллиона и заканчивается где-то на 4 миллионах. А вот внедорожник C5 — это рестайлинг поколения-2022. Он стоит чуть больше. Полная комплектация обойдётся в 3,5 миллиона. Минимальная — приблизительно в 1,6 миллиона.

Changan

Changan — это «Чанъань», китайская госкорпорация, которая работает с 1862 года. Сначала производили оружие, теперь авто. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Walter Eric Sy

Недорогой, но уютной моделью окажется седан Changan Alsvin. Это городской автомобиль на каждый день, но если вы хотите доехать на нём из Москвы в Питер, Воркуту или Екатеринбург, то «китаец» приятно удивит. Этот седан славится своим комфортом при поездках на дальние расстояния, а ещё круиз-контролем и системой стабилизации. Цена в базовой комплектации будет держаться около 1,4 миллиона. Полная комплектация обойдётся меньше чем в 2 миллиона рублей.

Jetta

Марка Jetta победила Вселенную. Это совместный проект Германии и Китая в области автомобилей. Фото © Wikipedia / Jengtingchen

Jetta VA3 — совместное детище концернов FAW и Volkswagen. Первый — китайский, второй должен быть немного вам знаком. Марку основали в 2019-м. VA3 — это комфортный городской седан. Безопасность часто ставят под вопрос, если дело касается «китайцев», но тут всё чётко. Платформа из высокопрочной стали, курсовая стабилизация, контроль тяги, помощь на спуске и подъёме, распределение тормозного усилия — вроде все нужные функции присутствуют. Кажется, как раз за безопасность отвечает немецкая часть компании. Приблизительная цена — от 1,8 миллиона.

Недорогие иранские автомобили

Иранские концерны в России пока представлены слабо. Новые модели у нас официально не продаются. При этом с 2023 года о начале поставок ключевых иранских марок в Россию заявляют регулярно. Новая официальная поставка «иранцев» должна начаться в 2025-м. Но уже август, а они всё ещё нигде не продаются. Кроме того, именно в этом году обещали наладить российское производство одной из иранских марок, но и тут всё неоднозначно.

Iran Khodro

Iran Khodro — крупнейшая иранская автокомпания с 1962 года. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Danila2332

Iran Khodro знаменита своим логотипом с головой лошади. Это крупнейший производитель автомобилей в стране. В 2006 году он выпускал Peugeot 206, а с 2020 года производит свою собственную модель, компактный седан IKCO Tara. С 2024 года выпускают IKCO Reera, компактный кроссовер. Tara продаётся в подержанном виде где-то около миллиона. А вот кроссовер Reera вообще не найти. Больше всего на рынке предложений 20-летней давности: Samand 2007 года около 200–300 тысяч рублей.

SAIPA

SAIPA — второй по величине автоконцерн в Иране. Он работает с 1965 года. Фото © Wikipedia / قندون

Тут представлены две модели. SAIPA Quik — семейный хетчбэк, его производят с 2018 года. Модель из 2020-го будет стоить около миллиона. Ещё есть SAIPA Shahin, городской седан, который запустили в производство в 2020 году. На вторичном рынке его можно найти за 1,2 миллиона рублей. Но не каждый день — иранская марка пока что на наших просторах очень редкая.