Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 марта, 18:11

Зеленского раскритиковали на Украине за отправку военных на Ближний Восток

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

На Украине резко критикуют Владимира Зеленского за решение отправить военнослужащих ВСУ на Ближний Восток для защиты американской базы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, сейчас в украинских силовых ведомствах всерьёз рассматривают возможность участия национальной армии в наземной операции. Даже националисты считают, что таким образом Зеленский пытается «заработать» себе политические очки.

Зеленский заявил об обращении 11 стран за помощью к Украине
Зеленский заявил об обращении 11 стран за помощью к Украине

Напомним, сегодня киевский главарь в интервью западной прессе подтвердил, что украинские специалисты по борьбе с БПЛА направлены для защиты американских баз в Иордании. При этом конфликт на Ближнем Востоке делает Украину особенно уязвимой, лишая ВСУ снарядов к средствам ПВО.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • США
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar