Зеленского раскритиковали на Украине за отправку военных на Ближний Восток

На Украине резко критикуют Владимира Зеленского за решение отправить военнослужащих ВСУ на Ближний Восток для защиты американской базы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, сейчас в украинских силовых ведомствах всерьёз рассматривают возможность участия национальной армии в наземной операции. Даже националисты считают, что таким образом Зеленский пытается «заработать» себе политические очки.