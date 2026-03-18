Лихачёв: Удар по АЭС «Бушер» является вопиющим нарушением правил безопасности

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв осудил ведение огня по ядерным объектам, назвав это вопиющим нарушением правил и принципов международной безопасности. Об этом передаёт пресс-служба госкорпорации.

«Наша принципиальная позиция: ведение огня по действующим объектам ядерной энергетики — это вопиющее пренебрежение ключевым правилами и принципами международной безопасности», — подчеркнул Лихачев.

Руководитель корпорации также добавил, что Россия категорически не приемлет подобные действия и призывает все вовлечённые стороны приложить максимум усилий для снижения напряжённости в районе атомной станции.

Напомним, ранее Алексей Лихачёв сообщил, что удар по территории около атомной электростанции «Бушер» в Иране произошёл в непосредственной близости от действующего энергоблока. По его словам, радиационная обстановка на площадке атомной станции остаётся в норме.