Физик-ядерщик оценил радиационные риски для России от удара по АЭС «Бушер» в Иране
АЭС «Бушер». Обложка © ТАСС / ZUMA
ЧП на иранской АЭС «Бушер» не приведёт к катастрофическим последствиям для России, однако может серьёзно затронуть страны Южного Кавказа. Такое мнение высказал физик-ядерщик Андрей Ожаровский, комментируя первый с начала войны официально зафиксированный прилёт по району, где находится атомная станция.
Ожаровский, ссылаясь на расчёты австрийских коллег, предупредил в беседе с «Ридусом»: основные радиоактивные выбросы придутся на предгорья Южного Кавказа — под ударом Грузия, Армения и Азербайджан. До южных регионов России долетят лишь следовые количества цезия и стронция, которые не превысят допустимых норм и лишь добавятся к фоновым значениям от старых аварий.
Напомним, вечером 17 марта был нанесён ракетный удар по территории рядом с энергоблоком АЭС «Бушер». Глава «Росатома» Алексей Лихачёв назвал инцидент немыслимым нарушением правил безопасности. Никто из сотрудников, включая около 480 россиян, не пострадал, однако готовится третья эвакуация персонала.
