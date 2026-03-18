18 марта, 12:03

Физик-ядерщик оценил радиационные риски для России от удара по АЭС «Бушер» в Иране

АЭС «Бушер». Обложка © ТАСС / ZUMA

ЧП на иранской АЭС «Бушер» не приведёт к катастрофическим последствиям для России, однако может серьёзно затронуть страны Южного Кавказа. Такое мнение высказал физик-ядерщик Андрей Ожаровский, комментируя первый с начала войны официально зафиксированный прилёт по району, где находится атомная станция.

Ожаровский, ссылаясь на расчёты австрийских коллег, предупредил в беседе с «Ридусом»: основные радиоактивные выбросы придутся на предгорья Южного Кавказа — под ударом Грузия, Армения и Азербайджан. До южных регионов России долетят лишь следовые количества цезия и стронция, которые не превысят допустимых норм и лишь добавятся к фоновым значениям от старых аварий.

Война США и Ирана. Лариджани и Хатиб уничтожены в Тегеране, США бомбят АЭС «Бушер» и готовят захват урана, Зеленский отправил дроноводов в ОАЭ, 18 марта

Напомним, вечером 17 марта был нанесён ракетный удар по территории рядом с энергоблоком АЭС «Бушер». Глава «Росатома» Алексей Лихачёв назвал инцидент немыслимым нарушением правил безопасности. Никто из сотрудников, включая около 480 россиян, не пострадал, однако готовится третья эвакуация персонала.

Самые важные новости о конфликте на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

Юрий Лысенко
