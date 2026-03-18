Физик-ядерщик оценил радиационные риски для России от удара по АЭС «Бушер» в Иране

ЧП на иранской АЭС «Бушер» не приведёт к катастрофическим последствиям для России, однако может серьёзно затронуть страны Южного Кавказа. Такое мнение высказал физик-ядерщик Андрей Ожаровский, комментируя первый с начала войны официально зафиксированный прилёт по району, где находится атомная станция.

Ожаровский, ссылаясь на расчёты австрийских коллег, предупредил в беседе с «Ридусом»: основные радиоактивные выбросы придутся на предгорья Южного Кавказа — под ударом Грузия, Армения и Азербайджан. До южных регионов России долетят лишь следовые количества цезия и стронция, которые не превысят допустимых норм и лишь добавятся к фоновым значениям от старых аварий.