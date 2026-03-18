18 марта, 11:47 США готовят наземную операцию, Иран теряет высшее руководство.

Убийство Лариджани: США и Израиль убирают элиту Ирана

В Иране подтвердили гибель секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани. Вместе с ним погибло ещё несколько человек, в том числе его сын Мортаза.

— Я не вижу в смерти ничего, кроме счастья, а в жизни с угнетателями — ничего, кроме мучений, — отвечал Лариджани на сообщения Госдепа США о готовности заплатить тому, кто раскроет местонахождение политика.

ЦАХАЛ подтвердила, что Израиль причастен к убийству политика. Изначально еврейские силовики не понимали, достигли ли они цели. В ответ на ликвидацию Лариджани Тегеран готовит ответные операции.

— Безусловно, суровая месть ждёт преступных террористов, запятнавших в ходе террористической агрессии свои руки кровью угнетённых, но храбрых и стойких мучеников святой земли Иран, — заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.

Оборонное ведомство Израиля заявляет, что в ночь на 18 марта был убит министр разведки Ирана Эсмаил Хатиб. Погиб он в результате удара по Тегерану. Главой разведывательного сообщества он стал в 2021 году. Известно, что он был близок к Али Хаменеи.

Удар по АЭС «Бушер»: что было целью Запада

АЭС «Бушер» подверглась обстрелу. Станция действующая, но часть инфраструктуры ещё строится. Работы проводят российские специалисты. 3 марта процесс возведения новых объектов был приостановлен.

— Был нанесён удар по территории, прилегающей к зданию метрологической службы, расположенной на промплощадке АЭС «Бушер» в непосредственной близости от действующего энергоблока, — рассказал генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв.

По словам главы «Росатома», в результате обстрела никто не пострадал и нет разрушений. На АЭС остаётся почти 500 российских граждан.

— О повреждениях станции или пострадавших среди персонала не сообщалось. Гендиректор Рафаэль Гросси вновь призывает к максимальной сдержанности во время конфликта для предотвращения риска ядерной аварии, — говорится в заявлении МАГАТЭ.

Возможно, что целью удара и не была АЭС. Рядом с ней находятся военный городок 6-й воздушно-десантной базы имени Шахида Ясини и международный аэропорт Бушер. По последнему уже наносились удары.

США готовятся к наземной операции: Вашингтону нужен уран

У берегов Сингапура замечен десантный корабль США USS Tripoli. Согласно информации CNN, на борту находится свыше двух тысяч морских пехотинцев. Журналисты обратились к 7-му и 5-му флотам ВМС США, чтобы уточнить задачи группировки. Военные отказались комментировать свои действия, но подтвердили, что корабль идёт на Ближний Восток.

The New York Times пишет, что президент Дональд Трамп нацелился на ядерные запасы Ирана. Для их захвата он готовит спецназ. Американский лидер уверен, что Тегеран в шаге от создания ядерного оружия.

— Они использовали бы его в течение одного часа или одного дня, — утверждает Трамп.

Предположительно, иранский ядерный запас спрятан под горой в Исфахане. «Военная хроника» отмечает, что 460 килограммов урана Тегеран готов передать в другую страну, но США не согласны с этим. Израиль также готов участвовать в наземной операции.

Украина отправила контингент на Ближний Восток

Пока США и Израиль согласовывают детали высадки в Иране, Владимир Зеленский уже отправил своих специалистов по БПЛА на Ближний Восток. В общей сложности 201 человек помогает США и их союзникам сбивать иранские дроны.

— Наши команды уже прибыли в ОАЭ, Катар, Саудовскую Аравию, а также направляются в Кувейт. Мы работаем и с другими странами, соглашения уже заключены. Мы не желаем продолжения иранского террора против его соседей, — сказал Зеленский.

Глава киевского режима заявил, что Украина готова отправить ещё 34 человека. Примечательно, что дома у Зеленского не всё так хорошо с БПЛА, чтобы он мог раскидываться людьми. Накануне российский дрон ударил по зданию ТЦК в Черниговской области.

Авторы Даниил Черных