Иран нанёс ракетный удар по американской военной базе в Иракском Курдистане

Ракетные подразделения Ирана атаковали американскую военную базу и командный центр оппозиционных групп в Ираке. Об этом сообщила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции. Удар был нанесён по целям в провинции Сулеймания в Иракском Курдистане. Информацию об операции распространила иранская гостелерадиокомпания.

«База американских войск в провинции Сулеймания и штаб-квартира антиправительственных сил в провинции Сулеймания были подвергнуты ракетным ударам ракетных подразделений сухопутных войск Корпуса стражей», — приводит текст заявления телерадиокомпания.

Ранее иракская противовоздушная оборона не смогла сбить беспилотник, атаковавший посольство США в Багдаде. Инцидент произошёл в центральном районе города. Источник в службе безопасности заявил, что целью удара стал периметр дипломатической миссии. После атаки премьер-министр Ирака поручил разыскать виновных. В военном ведомстве квалифицировали произошедшее как террористическую атаку.