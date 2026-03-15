Иран предупредил о новых ударах с использованием сверхтяжёлых ракет

Иран принял решение о новой серии ударов сверхтяжёлыми ракетами по американским базам и командным центрам противника на Ближнем Востоке. Такую информацию распространяет иранское гостелерадио.

Предполагается, что к использованию пойдут такие ракеты, как Хорремшехр, Хейбаршекан, Эмад и Кадр. Также не исключается применение твердотопливных ракет Sejjil.