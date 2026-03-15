15 марта, 09:52

Посол Ирана рассказал о провалах израильского «Железного купола»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Arieleon

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Arieleon

Израильская система противоракетной обороны «Железный купол» с каждым днём работает всё хуже. Об этом заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали в ответ на вопрос о доле перехватываемых иранских ракет.

«Вы знаете, что с каждым днём по-разному, их возможности сокращаются изо дня в день. В начале степень перехвата была выше, однако сейчас она стала сильно ниже, поскольку по прошествии времени их возможности для противодействия падают»,сказал дипломат в интервью РИА «Новости».

Йемен угрожает закрыть стратегически важный пролив в поддержку Ирана

Если судить по заявлениям иранской стороны, проблемы в конфликте намечаются и у США. Глава МИД Исламской Республики Аббас Арагчи считает, что обещанный Штатами «зонтик безопасности» не способен решить проблему судоходства в Ормузском проливе.

