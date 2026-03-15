Посол Ирана рассказал о провалах израильского «Железного купола»
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Arieleon
Израильская система противоракетной обороны «Железный купол» с каждым днём работает всё хуже. Об этом заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали в ответ на вопрос о доле перехватываемых иранских ракет.
«Вы знаете, что с каждым днём по-разному, их возможности сокращаются изо дня в день. В начале степень перехвата была выше, однако сейчас она стала сильно ниже, поскольку по прошествии времени их возможности для противодействия падают», — сказал дипломат в интервью РИА «Новости».
Если судить по заявлениям иранской стороны, проблемы в конфликте намечаются и у США. Глава МИД Исламской Республики Аббас Арагчи считает, что обещанный Штатами «зонтик безопасности» не способен решить проблему судоходства в Ормузском проливе.
