Посол Ирана рассказал о провалах израильского «Железного купола»

Израильская система противоракетной обороны «Железный купол» с каждым днём работает всё хуже. Об этом заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали в ответ на вопрос о доле перехватываемых иранских ракет.

«Вы знаете, что с каждым днём по-разному, их возможности сокращаются изо дня в день. В начале степень перехвата была выше, однако сейчас она стала сильно ниже, поскольку по прошествии времени их возможности для противодействия падают», — сказал дипломат в интервью РИА «Новости».

Если судить по заявлениям иранской стороны, проблемы в конфликте намечаются и у США. Глава МИД Исламской Республики Аббас Арагчи считает, что обещанный Штатами «зонтик безопасности» не способен решить проблему судоходства в Ормузском проливе.