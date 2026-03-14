Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 марта, 11:37

Иран назвал два условия для прекращения войны

Обложка © ТАСС / ZUMA

Член Совета по определению политической целесообразности принимаемых решений, высшего совещательного органа Ирана, Мохсен Резаи озвучил два условия, при которых Тегеран готов прекратить войну. Это – репарации за ущерб и вывод войск США из Ближнего Востока.

«Мы лишь тогда будем рассматривать окончание войны, когда, во-первых, получим от США (компенсации) за весь ущерб, а, во-вторых, когда получим стопроцентные гарантии на будущее, а это невозможно без ухода США из зоны Персидского залива. Поэтому второе условие — уход США из Персидского залива», — объяснил он иранскому телеканалу SNN.

Война Ирана и США: Удары по ракетным кластерам Ирана, КСИР бьёт по посольству США в Багдаде, Россия предложила вывезти ядерный уран, 14 марта
США и Израиль начали военную операцию против Ирана утром 28 февраля. Под удар попали крупные города, в том числе Тегеран. В результате бомбардировок был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и ряд высокопоставленных чиновников. После гибели Али Хаменеи новым верховным лидером Ирана был объявлен его сын Моджтаба. Тысячи иранцев вышли на улицы, чтобы поддержать его избрание. Президент США Дональд Трамп объявил о неминуемом ударе «колоссальной мощности» по иранской инфраструктуре. Он дал понять: нынешние удары — лишь прелюдия к долгому и мучительному «восстановлению» для Ирана.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Иран
  • США
  • Израиль
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar