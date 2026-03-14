Иран назвал два условия для прекращения войны
Член Совета по определению политической целесообразности принимаемых решений, высшего совещательного органа Ирана, Мохсен Резаи озвучил два условия, при которых Тегеран готов прекратить войну. Это – репарации за ущерб и вывод войск США из Ближнего Востока.
«Мы лишь тогда будем рассматривать окончание войны, когда, во-первых, получим от США (компенсации) за весь ущерб, а, во-вторых, когда получим стопроцентные гарантии на будущее, а это невозможно без ухода США из зоны Персидского залива. Поэтому второе условие — уход США из Персидского залива», — объяснил он иранскому телеканалу SNN.
США и Израиль начали военную операцию против Ирана утром 28 февраля. Под удар попали крупные города, в том числе Тегеран. В результате бомбардировок был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и ряд высокопоставленных чиновников. После гибели Али Хаменеи новым верховным лидером Ирана был объявлен его сын Моджтаба. Тысячи иранцев вышли на улицы, чтобы поддержать его избрание. Президент США Дональд Трамп объявил о неминуемом ударе «колоссальной мощности» по иранской инфраструктуре. Он дал понять: нынешние удары — лишь прелюдия к долгому и мучительному «восстановлению» для Ирана.
