Иран назвал два условия для прекращения войны

Член Совета по определению политической целесообразности принимаемых решений, высшего совещательного органа Ирана, Мохсен Резаи озвучил два условия, при которых Тегеран готов прекратить войну. Это – репарации за ущерб и вывод войск США из Ближнего Востока.

«Мы лишь тогда будем рассматривать окончание войны, когда, во-первых, получим от США (компенсации) за весь ущерб, а, во-вторых, когда получим стопроцентные гарантии на будущее, а это невозможно без ухода США из зоны Персидского залива. Поэтому второе условие — уход США из Персидского залива», — объяснил он иранскому телеканалу SNN.