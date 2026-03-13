Владимир Путин
Регион
13 марта, 12:48

Трамп пообещал «очень сильный удар» по Ирану на следующей неделе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Президент США Дональд Трамп выступил с грозным предупреждением в эфире Fox News. Он объявил о неминуемом, в течение следующей недели, ударе «колоссальной мощности» по иранской инфраструктуре. Американский лидер недвусмысленно дал понять, что происходящее сейчас – это лишь прелюдия к тому, что он назвал долгим и мучительным «восстановлением» для Ирана.

«Мы нанесём Ирану очень сильный удар в течение следующей недели», — анонсировал Трамп.

Он также утверждает, что Иран уже понёс критический ущерб, и для возвращения к нормальной жизнедеятельности стране потребуется многолетний период.

Cоветники Трампа спорят, как объявить о победе над Ираном

Ранее сообщалось, что Трамп планирует продолжать военные действия против Ирана ещё как минимум три-четыре недели, и израильские чиновники также считают маловероятным скорое завершение кампании. Текущая цель — ослабить Корпус стражей исламской революции, чтобы создать условия для возможного внутреннего восстания, поскольку первоначальный план быстрой дестабилизации режима через устранение верховного лидера Али Хаменеи и около 40 высокопоставленных силовиков провалился.

Главное о конфликте на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

Наталья Демьянова
