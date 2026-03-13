Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 марта, 12:22

Cоветники Трампа спорят, как объявить о победе над Ираном

Reuters: В Белом доме не могут определить, что считать победой над Ираном

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

В администрации президента США Дональда Трампа нарастают разногласия по поводу стратегии в иранском конфликте. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на многочисленные источники.

По данным агентства, внутри Белого дома идёт сложная борьба. Советники Трампа не могут прийти к единому мнению о том, когда и как объявлять о победе. Ситуация осложняется тем, что конфликт распространяется на весь Ближний Восток, а его масштабы продолжают расти.

Источники отмечают, что Трампа предупреждают о рисках: нефтяной кризис и рост цен на энергоносители могут подорвать внутреннюю поддержку операции. Политические советники настаивают на необходимости дать четкое определение победы. При этом другая группа советников призывает продолжать давление на Иран.

АР: Сенат США пытается обуздать Трампа, опасаясь его планов по Кубе
АР: Сенат США пытается обуздать Трампа, опасаясь его планов по Кубе

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп планирует продолжать военные действия против Ирана ещё как минимум три-четыре недели, и израильские чиновники также считают маловероятным скорое завершение кампании. Текущая цель — ослабить Корпус стражей исламской революции, чтобы создать условия для возможного внутреннего восстания, поскольку первоначальный план быстрой дестабилизации режима через устранение верховного лидера Али Хаменеи и около 40 высокопоставленных силовиков провалился.

Главное о конфликте на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Иран
  • Израиль
  • Дональд Трамп
  • Война на Ближнем Востоке
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar