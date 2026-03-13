Cоветники Трампа спорят, как объявить о победе над Ираном

В администрации президента США Дональда Трампа нарастают разногласия по поводу стратегии в иранском конфликте. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на многочисленные источники.

По данным агентства, внутри Белого дома идёт сложная борьба. Советники Трампа не могут прийти к единому мнению о том, когда и как объявлять о победе. Ситуация осложняется тем, что конфликт распространяется на весь Ближний Восток, а его масштабы продолжают расти.

Источники отмечают, что Трампа предупреждают о рисках: нефтяной кризис и рост цен на энергоносители могут подорвать внутреннюю поддержку операции. Политические советники настаивают на необходимости дать четкое определение победы. При этом другая группа советников призывает продолжать давление на Иран.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп планирует продолжать военные действия против Ирана ещё как минимум три-четыре недели, и израильские чиновники также считают маловероятным скорое завершение кампании. Текущая цель — ослабить Корпус стражей исламской революции, чтобы создать условия для возможного внутреннего восстания, поскольку первоначальный план быстрой дестабилизации режима через устранение верховного лидера Али Хаменеи и около 40 высокопоставленных силовиков провалился.