Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

13 марта, 10:29

АР: Сенат США пытается обуздать Трампа, опасаясь его планов по Кубе

Сенаторы США, в частности демократы, пытаются ограничить возможности президента Дональда Трампа в проведении военной операции против Кубы. Об этом сообщает агентство Associated Press.

По данным журналистов, демократы внесли законопроект, который призван лишить президента права начинать военные действия против Кубы без одобрения Конгресса. Этот документ также предписывает президенту вывести американские войска из любых боевых столкновений с Кубой, если они начнутся без согласия законодателей.

Голосование по этой резолюции ожидается до конца месяца. Тем не менее, республиканцы, контролирующие Сенат, в целом пока демонстрируют лояльность к политике Трампа.

Ранее Трамп назвал ситуацию на Кубе катастрофической. Он заявил, что США уделят больше внимания острову после завершения операции против Ирана. Американский президент пообещал кубинцам «замечательную новую жизнь».

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

