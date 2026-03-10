Владимир Путин
10 марта, 03:05

Трамп предложил Кубе два сценария захвата

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / xtock

Вашингтон не исключает «недружественного захвата» Кубы, если нынешнее правительство откажется идти на сделку. Но возможен и «дружественный» вариант. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая на республиканской конференции во Флориде.

«Может, захват будет дружественным, это может быть и недружественный захват», — сказал Трамп.

Он подчеркнул, способ захвата не играет роли, поскольку у Кубы нет ни энергии, ни денег. Американский лидер отметил тяжёлый гуманитарный кризис на острове. Он напомнил, что Гавана больше не может рассчитывать на помощь Венесуэлы после смены власти в Каракасе.

От Ирана до Кубы один Трамп? Станет ли Остров свободы разменной монетой в большой игре США

Ранее Трамп назвал ситуацию на Кубе катастрофической. Он заявил, что США уделят больше внимания острову после завершения операции против Ирана. Американский президент пообещал кубинцам «замечательную новую жизнь».

