Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

15 марта, 16:08

Глава МИД Ирана: Обогащённый уран из-под разрушенных объектов можно извлечь под контролем МАГАТЭ

Обогащённый уран, находившийся на иранских ядерных объектах, сейчас погребён под обломками после ударов США. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в интервью телерадиосети CBS.

По словам министра, технически извлечь материалы возможно, но только под контролем МАГАТЭ. Однако на данный момент Тегеран не имеет ни программы, ни планов по извлечению урана из-под завалов.

Трамп отказался комментировать идею передать России иранский уран на 10 ядерных бомб

На днях президент США Дональд Трамп подтвердил, что недопущение ядерного оружия у Ирана остаётся для него главным приоритетом. Он даже заявил, что эта цель для него важнее, чем даже выгода от роста цен на нефть, которая сейчас приносит дополнительную прибыль американским производителям.

Юрий Лысенко
