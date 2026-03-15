Глава МИД Ирана: Обогащённый уран из-под разрушенных объектов можно извлечь под контролем МАГАТЭ
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FOTOGRIN
Обогащённый уран, находившийся на иранских ядерных объектах, сейчас погребён под обломками после ударов США. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в интервью телерадиосети CBS.
По словам министра, технически извлечь материалы возможно, но только под контролем МАГАТЭ. Однако на данный момент Тегеран не имеет ни программы, ни планов по извлечению урана из-под завалов.
На днях президент США Дональд Трамп подтвердил, что недопущение ядерного оружия у Ирана остаётся для него главным приоритетом. Он даже заявил, что эта цель для него важнее, чем даже выгода от роста цен на нефть, которая сейчас приносит дополнительную прибыль американским производителям.
