Трамп отказался комментировать идею передать России иранский уран на 10 ядерных бомб

Президент США Дональд Трамп отказался обсуждать сообщения о возможной передаче иранского урана России. Такой ответ американский лидер дал журналистам в пятницу.

«Я не могу говорить с вами об этом», — заявил глава Белого дома, отвечая на вопросы о появившейся в СМИ информации.

Ранее в ряде изданий появились данные о том, что российская сторона якобы предложила принять обогащённый уран из Ирана. Со слов журналистов, Трампу эта идея не понравилась. Речь шла о 450 килограммах урана, чего вполне хватило бы для создания 10 ядерных бомб.