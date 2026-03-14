Трамп отказался комментировать идею передать России иранский уран на 10 ядерных бомб
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lucas Parker
Президент США Дональд Трамп отказался обсуждать сообщения о возможной передаче иранского урана России. Такой ответ американский лидер дал журналистам в пятницу.
«Я не могу говорить с вами об этом», — заявил глава Белого дома, отвечая на вопросы о появившейся в СМИ информации.
Ранее в ряде изданий появились данные о том, что российская сторона якобы предложила принять обогащённый уран из Ирана. Со слов журналистов, Трампу эта идея не понравилась. Речь шла о 450 килограммах урана, чего вполне хватило бы для создания 10 ядерных бомб.
Ранее МИД Ирана заявил, что у страны есть полное право на обогащение урана в рамках своей мирной атомной программы. Однако США прилагают все усилия, чтобы не допустить этого. СМИ пишут, что Вашингтон готов даже ввести войска, чтобы отобрать запасы у Тегерана.
