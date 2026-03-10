CNN: США могут ввести сухопутные войска в Иран ради урана

Администрация президента США Дональда Трампа решиться на наземную операцию в Иране. Причина — ядерное топливо. Для извлечения запасов высокообогащенного урана, хранящихся глубоко под землёй в Исфахане, Вашингтон может ввести в страну значительный контингент сухопутных войск, сообщает телеканал CNN со ссылкой на чиновников.

Малые силы спецназа здесь не справятся. Иранцы уже расчищают завалы надземных сооружений после прошлогодних ударов и пытаются получить доступ к подземным туннелям. Если Вашингтон решит вывезти уран, это станет первым крупным участием сухопутных сил в кампании.

«Если администрация Трампа продолжит операцию по извлечению урана, это может стать первым крупным участием американских сухопутных войск в рамках кампании и эскалацией, которая поставит под угрозу большое количество военнослужащих в рамках сложной миссии по перемещению или обезвреживанию тонн высокорадиоактивного материала», — делает вывод телеканал.