CNN: США могут ввести сухопутные войска в Иран ради урана
Администрация президента США Дональда Трампа решиться на наземную операцию в Иране. Причина — ядерное топливо. Для извлечения запасов высокообогащенного урана, хранящихся глубоко под землёй в Исфахане, Вашингтон может ввести в страну значительный контингент сухопутных войск, сообщает телеканал CNN со ссылкой на чиновников.
Малые силы спецназа здесь не справятся. Иранцы уже расчищают завалы надземных сооружений после прошлогодних ударов и пытаются получить доступ к подземным туннелям. Если Вашингтон решит вывезти уран, это станет первым крупным участием сухопутных сил в кампании.
«Если администрация Трампа продолжит операцию по извлечению урана, это может стать первым крупным участием американских сухопутных войск в рамках кампании и эскалацией, которая поставит под угрозу большое количество военнослужащих в рамках сложной миссии по перемещению или обезвреживанию тонн высокорадиоактивного материала», — делает вывод телеканал.
Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану полным уничтожением в случае продолжения блокады Ормузского пролива. Он заявил, что США уничтожат легко уязвимые цели, что сделает практически невозможным восстановление Ирана как государства, и на них обрушатся смерть, огонь и ярость.
