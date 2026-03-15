Иран впервые использовал двухступенчатую ракету «Саджиль»

Иранская армия после агрессии со стороны США и Израиля впервые применила двухступенчатую ракету «Саджиль». Об этом сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана, заявление приводит гостелерадиокомпания страны.

«Была проведена 54-я волна операции «Правдивое обещание 4» с использованием сверхтяжёлых ракет «Хорремшахр» с двухтонной боеголовкой, «Гадр», «Хейбаршекан», «Эмад», а также впервые в ходе этой операции стратегической твердотопливной ракеты «Саджиль», — отмечается в тексте.

По данным Тегерана, иранские военные ударили по центрам управления Израиля, вражеской военной инфраструктуре, а также по местам дислокации израильских солдат. В июне 2025 года Иран уже использовал «Саджиль», назвав её «сверхтяжёлой двухступенчатой ракетой большой дальности».

США и Израиль атаковали Иран 28 февраля, после чего иранские военные начали наносить удары по военным базам противника на Ближнем Востоке. Ранее посол Ирана в Москве Казем Джалали в ответ на вопрос о доле перехватываемых иранских ракет сообщил, что израильская система противоракетной обороны «Железный купол» с каждым днём работает всё хуже.