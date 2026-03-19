КСИР нанёс удары по американским базам в ОАЭ, Кувейте и Бахрейне

Иран нанёс удары по американским базам в трёх странах Ближнего Востока. Об этом сообщили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР).

По заявлению ведомства, удары нанесли Военно-морские силы КСИР. Целями стали объекты в Объединённых Арабских Эмиратах, Кувейте и Бахрейне.

«ВМС КСИР успешно нанесли удары по важным объектам на базах «Минхад» и «Аль-Дафра», вертолётной базе «Аль-Адаири», используемой американскими войсками, и базе «Мина Салман», где находится штаб Пятого флота США», — говорится в заявлении, распространённом телеканалом Press TV. Информации о последствиях ударов или возможных жертвах не поступало.

Ранее Иран заявил о ракетном ударе по саудовскому нефтеперерабатывающему заводу. Об этом сообщило государственное телевидение исламской республики. По его данным, атака была нацелена на предприятие в городе Янбу на побережье Красного моря. В сообщении особо подчёркивалось, что данный завод привлекал американские инвестиции. По версии Тегерана, цель атаки заключалась в поражении альтернативного маршрута США в обход Ормузского пролива. Данных о результативности удара или нанесённом ущербе не предоставлялось.