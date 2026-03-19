Иран заявил о ракетном ударе по саудовскому НПЗ в Янбу на Красном море

Власти Ирана объявили о проведении ракетной атаки по нефтеперерабатывающему заводу, расположенному в саудовском городе Янбу на побережье Красного моря. Соответствующее заявление распространило государственное телевидение исламской республики.

Утверждается, что несколько ракет попали в нефтеперерабатывающее предприятие в Янбу. В сообщении особо подчёркивается, что данный завод привлекал инвестиции из Соединённых Штатов.

По версии Тегерана, атака на объект в Янбу призвана поразить альтернативный маршрут Соединённых Штатов в обход Ормузского пролива. Данных о результативности удара и нанесённом ущербе не приводится.

Также ранее пресс-служба Корпуса стражей исламской революции сообщила, что ракетные подразделения Ирана атаковали американскую военную базу и командный центр оппозиционных групп в Ираке. Удар был нанесён по целям в провинции Сулеймания в Иракском Курдистане. Информацию об операции распространила иранская гостелерадиокомпания.