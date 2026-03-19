19 марта, 00:34

Иран заявил о ракетном ударе по саудовскому НПЗ в Янбу на Красном море

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / e-crow

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / e-crow

Власти Ирана объявили о проведении ракетной атаки по нефтеперерабатывающему заводу, расположенному в саудовском городе Янбу на побережье Красного моря. Соответствующее заявление распространило государственное телевидение исламской республики.

Утверждается, что несколько ракет попали в нефтеперерабатывающее предприятие в Янбу. В сообщении особо подчёркивается, что данный завод привлекал инвестиции из Соединённых Штатов.

По версии Тегерана, атака на объект в Янбу призвана поразить альтернативный маршрут Соединённых Штатов в обход Ормузского пролива. Данных о результативности удара и нанесённом ущербе не приводится.

ЦАХАЛ сообщила, що впервые с 28 февраля наносит удары по северу Ирана
ЦАХАЛ сообщила, что впервые с 28 февраля наносит удары по северу Ирана

Также ранее пресс-служба Корпуса стражей исламской революции сообщила, что ракетные подразделения Ирана атаковали американскую военную базу и командный центр оппозиционных групп в Ираке. Удар был нанесён по целям в провинции Сулеймания в Иракском Курдистане. Информацию об операции распространила иранская гостелерадиокомпания.

Виталий Приходько
