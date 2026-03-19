ЦАХАЛ сообщила, что впервые с 28 февраля наносит удары по северу Ирана

Военные Израиля начали наносить удары по целям на севере Ирана. Это произошло впервые с 28 февраля, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

«Израильские ВВС, действуя на основании разведывательных данных ВМС и Армии обороны Израиля, впервые в ходе операции «Рык льва» начали наносить удары по целям на севере Ирана», — говорится в заявлении пресс-службы.

Ранее Израиль атаковал иранские ракетные катера в Каспийском море. По информации израильского журналиста, целью удара стали суда ВМС Ирана. В результате атаки повреждения получили более пяти лодок.