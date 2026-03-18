Более 20 тысяч иранцев пострадали в конфликте с США и Израилем

По данным Министерства здравоохранения Ирана, жертвами ударов США и Израиля стали 227 женщин, а также 206 граждан, не достигших совершеннолетия.

Согласно данным, обнародованным агентством Tasnim, общее число пострадавших среди лиц моложе 18 лет достигло 1 401. В эту статистику вошли 13 погибших детей (до 5 лет) и 51 раненый ребёнок в возрасте до 2 лет.

Всего за время войны против республики ранения получили 20 617 иранцев. В настоящее время госпитализирована 1 111 человек, вылечены и выписаны 19 506 пострадавших.

Согласно заявлению Министерства здравоохранения Ирана, жертвами ударов США и Израиля также стали 18 медицинских работников. Ещё 101 сотрудник сферы здравоохранения получил ранения. Ударами уничтожено 36 карет скорой помощи. Повреждения получили 37 медучреждений, 180 санитарных пунктов и 47 подстанций. Шесть больниц пришлось эвакуировать.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан предупредил, что удары по энергетической инфраструктуре его страны могут иметь глобальные последствия. Глава государства решительно осудил атаки на энергообъекты Ирана, назвав их агрессией со стороны «американского сионистского врага» и его союзников. По его словам, такие действия не принесут нападающим никакой выгоды, а лишь усугубят ситуацию. Он предупредил, что происходящее может спровоцировать неконтролируемые последствия, которые затронут весь мир.