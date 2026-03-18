Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

18 марта, 19:00

Президент Ирана выступил с резким предостережением в адрес США и Израиля

Масуд Пезешкиан. Обложка © Shutterstock / FOTODOM /noamgalai

Масуд Пезешкиан. Обложка © Shutterstock / FOTODOM /noamgalai

Президент Ирана Масуд Пезешкиан предупредил, что удары по энергетической инфраструктуре его страны могут иметь глобальные последствия. Соответствующее заявление он сделал в соцсети X.

Глава государства решительно осудил атаки на энергообъекты Ирана, назвав их агрессией со стороны «американского сионистского врага» и его союзников. По его словам, такие действия не принесут нападающим никакой выгоды, а лишь усугубят ситуацию. Он предупредил, что происходящее может спровоцировать неконтролируемые последствия, которые затронут весь мир.

Политолог заявил, что США попали в ловушку на Ближнем Востоке, недооценив стойкость Ирана

Ранее Иран проинформировал Международное агентство по атомной энергии о том, что в районе расположения АЭС «Бушер» упал боеприпас. Станция не получила повреждений, а среди персонала никто не пострадал. Тем не менее генеральный директор агентства Рафаэль Гросси вновь призвал все стороны конфликта к максимальной сдержанности, чтобы не допустить ядерной аварии.

BannerImage
Юлия Сафиулина
