Президент Ирана выступил с резким предостережением в адрес США и Израиля

Президент Ирана Масуд Пезешкиан предупредил, что удары по энергетической инфраструктуре его страны могут иметь глобальные последствия. Соответствующее заявление он сделал в соцсети X.

Глава государства решительно осудил атаки на энергообъекты Ирана, назвав их агрессией со стороны «американского сионистского врага» и его союзников. По его словам, такие действия не принесут нападающим никакой выгоды, а лишь усугубят ситуацию. Он предупредил, что происходящее может спровоцировать неконтролируемые последствия, которые затронут весь мир.

Ранее Иран проинформировал Международное агентство по атомной энергии о том, что в районе расположения АЭС «Бушер» упал боеприпас. Станция не получила повреждений, а среди персонала никто не пострадал. Тем не менее генеральный директор агентства Рафаэль Гросси вновь призвал все стороны конфликта к максимальной сдержанности, чтобы не допустить ядерной аварии.