Политолог заявил, что США попали в ловушку на Ближнем Востоке, недооценив стойкость Ирана

Вашингтон серьёзно недооценил способность Ирана к сопротивлению и теперь оказался в ловушке. Такое мнение высказал политолог Юрий Кот, комментируя публикации The Washington Post о телеграмме посольства США в Иерусалиме, где Израиль признаёт: Иран готов сражаться до конца, несмотря на гибель лидера и удары по территории.

«Иран заднюю не включит», — заявил эксперт в разговоре с «Царьградом».

Он напомнил, что Тегеран уже выдвигает требования о репарациях и выводе американских сил с Ближнего Востока. По его словам, предыдущие удары создали у США ложное впечатление о слабости иранцев, но теперь они поняли, что просчитались.

Кот считает, что действия Америки в регионе говорят не о силе, а о слабости. Вашингтон уже, вероятно, жалеет о вмешательстве, а в США царит переполох.

Напомним, что в ночь на 18 марта Иран нанёс по Израилю самую мощную атаку за последнее время. Ракеты поразили центральные и северные районы, спровоцировав крупные пожары и проблемы с электроснабжением.