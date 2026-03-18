Израиль пережил одну из самых тяжёлых ночей из-за атак со стороны Ирана

Иран в ночь на 18 марта нанёс одну из самых массированных атак по территории Израиля с начала конфликта. Удары пришлись по центральным и северным районам страны, вызвав масштабные пожары и перебои с электричеством, сообщает агентство Fars.

«Израильские источники описали прошедшую ночь как одну из самых трудных. Она сопровождалась волной ракетных ударов иранского происхождения по центральным и северным районам. Попадания осколков и взрывы ракет в различных районах вызвали масштабные пожары, отключения электроэнергии и значительный материальный ущерб», — передает агентство.

Жители приграничных посёлков на севере оказались в критическом положении. Главы местных советов предупредили правительство, что если в ближайшее время не будут выделены средства на защиту населённых пунктов, потребуется полная эвакуация населения.

Напомним, что обострение ситуации произошло после гибели секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. Вместе с ним были убиты его сын Мортаза, заместитель секретаря Совбеза Алиреза Баят и несколько охранников. Тегеран возложил ответственность за случившееся на Вашингтон и Тель-Авив. Президент Масуд Пезешкиан и командование КСИР пообещали жёсткий ответ.