Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 марта, 09:37

Появилось видео, как иранские ракеты беспрепятственно поражают цели в Израиле

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Иранские агентства опубликовали кадры, на которых запечатлено, как ракеты Вооружённых сил Исламской Республики поражают цели на территории Израиля. В подписи к видео подчёркивается, что боеприпасы достигли объектов без помех и потерь.

На видео попал уникальный момент поражения иранскими ракетами целей в Израиле. Видео © Х /Sameer Alnamri

На кадрах, снятых в ночное время, видно, как ракеты летят по небу и наносят удары. При этом рядом с ними не заметно работы средств противовоздушной обороны, отсутствуют характерные звуки запуска перехватчиков.

Иран прямо сейчас атакует ракетами Дубай

Ранее сообщалось, что Корпус стражей исламской революции совершил масштабные удары по Израилю и американским объектам на Ближнем Востоке. Атака стала ответом на убийство секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. По данным КСИР, ракеты поразили цели в центре Тель-Авива, включая военные и силовые структуры. Общее число погибших и раненых среди военнослужащих превысило 230 человек.

Все ключевые события на Ближнем Востоке — в разделе Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Иран
  • Израиль
  • Война на Ближнем Востоке
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar