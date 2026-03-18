Появилось видео, как иранские ракеты беспрепятственно поражают цели в Израиле

Иранские агентства опубликовали кадры, на которых запечатлено, как ракеты Вооружённых сил Исламской Республики поражают цели на территории Израиля. В подписи к видео подчёркивается, что боеприпасы достигли объектов без помех и потерь.

На видео попал уникальный момент поражения иранскими ракетами целей в Израиле.

На кадрах, снятых в ночное время, видно, как ракеты летят по небу и наносят удары. При этом рядом с ними не заметно работы средств противовоздушной обороны, отсутствуют характерные звуки запуска перехватчиков.

Ранее сообщалось, что Корпус стражей исламской революции совершил масштабные удары по Израилю и американским объектам на Ближнем Востоке. Атака стала ответом на убийство секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. По данным КСИР, ракеты поразили цели в центре Тель-Авива, включая военные и силовые структуры. Общее число погибших и раненых среди военнослужащих превысило 230 человек.