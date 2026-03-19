Владимир Путин
Великий пост
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 марта, 21:20

Израиль ударил по ракетным катерам ВМС Ирана в Каспийском море

Военные Израиля провели удар по ракетным катерам Ирана в Каспийском море, в результате атаки были повреждены более пяти лодок. Об этом сообщил израильский журналист Axios Барак Равид.

«По словам израильского официального представителя, Израиль нанёс удары по ракетным катерам иранских ВМС в Каспийском море. Под ударом оказались более пяти судов», — пишет Равид.

Трамп пока не решил вопрос об отправке войск в Иран
Трамп пока не решил вопрос об отправке войск в Иран

А ранее Армия обороны Израиля заявила, что ликвидировала нового командира «дивизии Имама Хусейна» в составе сил «Кудс» Корпуса стражей исламской революции Хасана Али Марвана. Марван курировал операции подразделения, координировал действия с руководством «Хезболлы» и «Аль-Кудс» и отвечал за запуск ракет, реактивных снарядов и беспилотных летательных аппаратов по территории Израиля.

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Израиль
  • Иран
  • Война на Ближнем Востоке
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar