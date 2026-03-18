18 марта, 20:56

Трамп пока не решил вопрос об отправке войск в Иран

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Президент США Дональд Трамп ещё не принял окончательного решения о направлении американских сил в Иран. Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на источники.

«Трамп ещё не принял решения о том, хочет ли он направить американские силы в Иран и захватить ядерный материал страны, что было бы очень опасной операцией», — отмечает CBS.

Республиканец ранее не стал комментировать возможные планы США по наземной операции. При этом пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт говорила, что американский лидер рассматривает вариант отправки военных. В Пентагоне подготовили для президента несколько возможных следующих шагов в конфликте с Ираном.

Трамп заявил о своём разочаровании в Стармере из-за Ирана

Ранее Дональд Трамп раскритиковал позицию НАТО за то, что альянс отказался поддерживать Вашингтон в военной операции против Ирана. Хозяин Белого дома назвал это решение очень глупой ошибкой. Он заявил, что США несут колоссальные финансовые обязательства по безопасности союзников. При этом в момент, когда Америке потребовалась поддержка, эти страны не оказали её. Трамп также связал огромные траты на нужды других государств с образованием дефицита бюджета США.

Антон Голыбин
