Трамп назвал «глупой ошибкой» отказ НАТО помогать США в войне с Ираном

Президент США Дональд Трамп подверг резкой критике позицию Североатлантического альянса, который отказался поддерживать Вашингтон в военной операции против Ирана. Об этом американский лидер сообщил в беседе с журналистами.

«Я думаю, что НАТО совершает очень глупую ошибку. И я давно говорил, что мне интересно, будет ли НАТО когда-нибудь рядом, чтобы поддержать нас. Так что это было отличное испытание, потому что мы в них не нуждаемся, но они должны были быть рядом», — заявил он.

Как отметил Трамп, Вашингтон несёт колоссальные финансовые обязательства по обеспечению безопасности своих союзников, однако в ситуации, когда поддержка потребовалась Америке, эти страны остались в стороне.

Глава Белого дома также акцентировал внимание на том, что многомиллиардные, а точнее — триллионные траты из казны США на нужды других государств напрямую влияют на образование дефицита бюджета, и сложившаяся ситуация его крайне разочаровывает.