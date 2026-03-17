Париж отказался помогать США в разблокировании Ормузского пролива

Париж не намерен задействовать свои силы в операциях по разблокированию Ормузского пролива. С таким заявлением выступил французский лидер Эмманюэль Макрон в ходе совещания Совета по обороне.

«Франция ни при каких обстоятельствах не будет участвовать в операциях по открытию или разблокированию Ормузского пролива в сегодняшних условиях», — сказал он.

Макрон также отметил, что его государство никаким образом не ввязано в конфликт, потому не является и не планирует являться его частью.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал «нечестным» блокировку Ормузского пролива иранскими силами. По его словам, Тегеран «не имеет на это право».