17 марта, 15:45

Париж отказался помогать США в разблокировании Ормузского пролива

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Juergen Nowak

Париж не намерен задействовать свои силы в операциях по разблокированию Ормузского пролива. С таким заявлением выступил французский лидер Эмманюэль Макрон в ходе совещания Совета по обороне.

«Франция ни при каких обстоятельствах не будет участвовать в операциях по открытию или разблокированию Ормузского пролива в сегодняшних условиях», — сказал он.

Макрон также отметил, что его государство никаким образом не ввязано в конфликт, потому не является и не планирует являться его частью.

В Белом доме утверждают, что танкеры вновь проходят через Ормузский пролив

Ранее президент США Дональд Трамп назвал «нечестным» блокировку Ормузского пролива иранскими силами. По его словам, Тегеран «не имеет на это право».

Вероника Бакумченко
