Трамп обвинил Тегеран в нечестной блокировке Ормузского пролива

Президент США Дональд Трамп раскритиковал действия Ирана, заблокировавшего Ормузский пролив на фоне военной эскалации. Видео с его заявлением опубликовал телеканал Fox News.

«Это нечестно с их стороны. <…> Они не имеют права продолжать то, что творят», — сказал американский лидер, комментируя ситуацию в проливе, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти.

Накануне Трамп призвал другие страны, чьи экономики зависят от этого маршрута гораздо сильнее американской, «прийти и помочь» с обеспечением безопасности судоходства. Однако, по данным портала Axios, союзники США сопротивляются попыткам администрации создать международную коалицию для разблокирования пролива. Германия, Испания, Италия и Япония уже заявили, что не планируют отправлять военные корабли. Глава евродипломатии Кая Каллас также констатировала, что у стран ЕС «нет желания» присоединяться к коалиции, подчеркнув: «Это не война Европы».

Сам Трамп, комментируя отказ, заявил, что США не нуждаются в помощи, но предупредил, что отсутствие реакции союзников может иметь «очень плохие последствия для будущего НАТО» . Он также выразил уверенность в готовности Франции оказать содействие, оценив настрой президента Макрона на «восьмёрку» по десятибалльной шкале

Ранее президент Финляндии Стубб объяснил, почему ЕС не хочет помогать Трампу в разблокировке Ормуза. По словам финского лидера, у его страны попросту нет технических ресурсов для участия в данной военной операции.