17 марта, 14:32

Трамп обвинил Тегеран в нечестной блокировке Ормузского пролива

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Президент США Дональд Трамп раскритиковал действия Ирана, заблокировавшего Ормузский пролив на фоне военной эскалации. Видео с его заявлением опубликовал телеканал Fox News.

«Это нечестно с их стороны. <…> Они не имеют права продолжать то, что творят», — сказал американский лидер, комментируя ситуацию в проливе, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти.

Накануне Трамп призвал другие страны, чьи экономики зависят от этого маршрута гораздо сильнее американской, «прийти и помочь» с обеспечением безопасности судоходства. Однако, по данным портала Axios, союзники США сопротивляются попыткам администрации создать международную коалицию для разблокирования пролива. Германия, Испания, Италия и Япония уже заявили, что не планируют отправлять военные корабли. Глава евродипломатии Кая Каллас также констатировала, что у стран ЕС «нет желания» присоединяться к коалиции, подчеркнув: «Это не война Европы».

Сам Трамп, комментируя отказ, заявил, что США не нуждаются в помощи, но предупредил, что отсутствие реакции союзников может иметь «очень плохие последствия для будущего НАТО» . Он также выразил уверенность в готовности Франции оказать содействие, оценив настрой президента Макрона на «восьмёрку» по десятибалльной шкале

«Новый Нострадамус» предрёк Трампу третий срок президентства вопреки Конституции

Ранее президент Финляндии Стубб объяснил, почему ЕС не хочет помогать Трампу в разблокировке Ормуза. По словам финского лидера, у его страны попросту нет технических ресурсов для участия в данной военной операции.

BannerImage
Дарья Денисова
