Трамп раскритиковал союзников за отказ войти в коалицию по Ормузскому проливу

Нежелание некоторых союзников входить в планируемую коалицию для восстановления судоходства в Ормузском проливе показывает, что Вашингтон не может положиться на ряд своих зарубежных партнёров, об этом заявил президент США Дональд Трамп на заседании совета управляющих Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди.

По словам Трампа, некоторые государства отреагировали на предложение войти в состав коалиции без особого энтузиазма. Американский лидер призвал СМИ и общественность зафиксировать этот факт, подчеркнув, что давно предвидел подобное развитие событий.

«Я просто хочу, чтобы лживые СМИ и все остальные запомнили, что это было сказано [такими государствами]», — заявил он.

Трамп также добавил, что всегда критиковал подход, при котором США берут на себя основное бремя по защите других стран. По его мнению, в случае необходимости эти же государства не придут на помощь Вашингтону.

Ранее глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон временно разрешил проход иранских танкеров через пролив, чтобы обеспечить поставки нефти на мировой рынок. Ситуация в регионе остается напряженной на фоне военных действий и попыток Тегерана блокировать судоходство.