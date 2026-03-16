Бессент: США не препятствуют проходу иранских танкеров в Ормузском проливе

Вашингтон дал добро на проход иранских нефтяных танкеров через стратегически важный Ормузский пролив, несмотря на текущий конфликт в регионе. Такое решение принято для стабилизации глобального рынка энергоносителей. О снятии негласных ограничений в интервью телеканалу CNBC сообщил глава американского Минфина Скотт Бессент.

По его словам, это вынужденная мера, чтобы обеспечить бесперебойные поставки остальному миру. Движение судов через пролив серьёзно сократилось после эскалации между США, Израилем и Ираном. Однако, как отмечают эксперты, Тегеран, несмотря на присутствие американского флота, продолжает экспортировать около полутора миллионов баррелей в сутки.

По словам Бессента, танкерные перевозки уже начали восстанавливаться. Глава Минфина уточнил, что через коридор уже прошли суда, направляющиеся в Индию, а также некоторые китайские танкеры. Он выразил уверенность, что трафик будет расти ещё до того, как США и союзники начнут официально сопровождать коммерческие корабли.

