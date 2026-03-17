«Новый Нострадамус» предрёк Трампу третий срок президентства вопреки Конституции

Британский провидец Крейг Гамильтон-Паркер, известный как «Новый Нострадамус» и «пророк Судного дня», предрёк Дональду Трампу третий президентский срок. Данную информацию передаёт Daily Star.

По словам ясновидящего, мир настолько изменился, что теперь возможно всё — даже то, что прямо противоречит конституционным нормам. Экстрасенс уверен: у Трампа «всё сложится замечательно». Более того, он получит беспрецедентный третий срок в Белом доме.

Это предсказание идёт вразрез с 22-й поправкой к Конституции США, которая ограничивает пребывание одного человека на посту президента двумя сроками. Исключения, предусмотренные поправкой, на Трампа не распространяются, уверяет провидец. Он настаивает: грядут времена великих потрясений, которые перевернут устоявшийся порядок.

«Повторю то, что я говорил в прошлый раз: я чувствовал, что будет какой-то крупный глобальный конфликт. Я знаю, что многие критиковали меня за это, утверждая, что третий срок невозможен, потому что это прописано в конституции, но кто знает? Мир сильно изменился», — отметил он.

Прорицатель уже предсказывал смерть королевы Елизаветы II, пандемию коронавируса и эскалацию вокруг Ирана. На его YouTube-канал подписаны более 200 тысяч человек — ежемесячно он публикует прогнозы, основанные на древних техниках, включая расшифровку таинственных индийских листьев наади.

Ранее Дональд Трамп заявил, что хотел бы получить «честь взятия» Кубы. По словам американского лидера, для него не важно, будет ли Куба «освобождена» или именно «взята» США — главное, чтобы эта миссия выпала ему. Он также сообщил, что Вашингтон уже ведёт переговоры с кубинскими властями.