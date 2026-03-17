Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

17 марта, 14:01

«Новый Нострадамус» предрёк Трампу третий срок президентства вопреки Конституции

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Lucas Parker

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Lucas Parker

Британский провидец Крейг Гамильтон-Паркер, известный как «Новый Нострадамус» и «пророк Судного дня», предрёк Дональду Трампу третий президентский срок. Данную информацию передаёт Daily Star.

По словам ясновидящего, мир настолько изменился, что теперь возможно всё — даже то, что прямо противоречит конституционным нормам. Экстрасенс уверен: у Трампа «всё сложится замечательно». Более того, он получит беспрецедентный третий срок в Белом доме.

Это предсказание идёт вразрез с 22-й поправкой к Конституции США, которая ограничивает пребывание одного человека на посту президента двумя сроками. Исключения, предусмотренные поправкой, на Трампа не распространяются, уверяет провидец. Он настаивает: грядут времена великих потрясений, которые перевернут устоявшийся порядок.

«Повторю то, что я говорил в прошлый раз: я чувствовал, что будет какой-то крупный глобальный конфликт. Я знаю, что многие критиковали меня за это, утверждая, что третий срок невозможен, потому что это прописано в конституции, но кто знает? Мир сильно изменился», — отметил он.

Прорицатель уже предсказывал смерть королевы Елизаветы II, пандемию коронавируса и эскалацию вокруг Ирана. На его YouTube-канал подписаны более 200 тысяч человек — ежемесячно он публикует прогнозы, основанные на древних техниках, включая расшифровку таинственных индийских листьев наади.

Горькая правда: Разведка заранее предупреждала Трампа о крахе демократических надежд в Иране
Горькая правда: Разведка заранее предупреждала Трампа о крахе демократических надежд в Иране

Ранее Дональд Трамп заявил, что хотел бы получить «честь взятия» Кубы. По словам американского лидера, для него не важно, будет ли Куба «освобождена» или именно «взята» США — главное, чтобы эта миссия выпала ему. Он также сообщил, что Вашингтон уже ведёт переговоры с кубинскими властями.

Юлия Сафиулина
