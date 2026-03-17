Трамп заявил о желании «взять Кубу» и назвал это честью

Президент США Дональд Трамп снова сделал громкое заявление о Кубе. Американский лидер заявил, что хотел бы получить «честь взятия» островного государства. Об этом он сказал журналистам во время общения в Белом доме.

По словам Трампа, для него не имеет принципиального значения, будет ли Куба «освобождена» или «взята» Соединёнными Штатами.

«Я действительно верю, что мне будет принадлежать честь взятия Кубы. Это было бы большой честью», – заявил президент США.

Трамп также отметил, что Вашингтон уже ведёт переговоры с властями острова. При этом он дал понять, что Соединённые Штаты обладают достаточными возможностями для влияния на ситуацию.

«Я мог бы делать всё, что хочу, с ней, если хотите знать правду», – добавил американский лидер.

По данным New York Times, американские переговорили дали понять кубинской стороне, что ждут отстранения от власти президента Мигеля Диас-Кабеля, но стремятся сохранить существующую в стране политическую систему.

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп уже говорил о возможном изменении политики США в отношении Кубы. По его словам, Вашингтон ведёт переговоры с Гаваной и рассматривает разные варианты развития отношений. При этом американский лидер подчеркнул, что после завершения операции против Ирана внимание США может переключиться именно на кубинское направление.