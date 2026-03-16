16 марта, 01:36

Трамп пригрозил заняться Кубой после конфликта с Ираном

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lucas Parker

Президент США Дональд Трамп сделал резкое заявление о возможных действиях Вашингтона в отношении Кубы. По его словам, после завершения операции против Ирана Соединённые Штаты могут переключить внимание на островное государство.

Американский лидер сообщил журналистам, что Вашингтон уже ведёт переговоры с Гаваной. При этом он дал понять, что судьба будущих отношений будет зависеть от того, удастся ли сторонам договориться.

«Куба хочет заключения сделки, и я думаю, мы либо скоро заключим сделку, либо сделаем, что должны», – заявил Трамп.

Политик также подчеркнул, что сейчас основной приоритет США – ситуация вокруг Ирана. Однако после завершения этой фазы американская администрация может перейти к кубинскому вопросу.

«Но мы сначала займемся Ираном. Что-то случится с Кубой довольно скоро», – добавил президент США.

Протестующие на Кубе разгромили офис компартии из-за энергокризиса

Ранее Дональд Трамп заявил, что пока не готов объявить о победе США в конфликте с Ираном. По его словам, военная операция продолжается, хотя Вашингтон параллельно ведёт переговоры с Тегераном. Американский лидер также отметил, что иранская сторона «очень хочет заключить сделку».

Юния Ларсон
