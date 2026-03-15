Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 марта, 03:54

Протестующие на Кубе разгромили офис компартии из-за энергокризиса

Обложка © Х / cristiancrespoj

Обложка © Х / cristiancrespoj

Массовые протесты на Кубе на фоне затянувшегося энергетического кризиса переросли в погромы. В городе Морон участники демонстрации атаковали офис правящей Коммунистической партии Кубы и устроили там беспорядки.

Как сообщает Associated Press, протестующие ворвались в здание партийного офиса, разбили окна и начали бросать камни в фасад. Кроме того, из приёмной вынесли мебель и подожгли её прямо возле здания.

Пять человек задержаны после погрома офиса компартии на Кубе. Видео © Х / cristiancrespoj

По данным местных властей, после инцидента были задержаны как минимум пять человек. Силовики начали проверку произошедшего.

В последние месяцы Куба переживает серьёзные перебои с электричеством, которые регулярно приводят к отключениям света и недовольству жителей. На этом фоне в ряде городов страны время от времени вспыхивают акции протеста.

На Кубе откладывают операции тысяч пациентов из-за энергокризиса — президент обвинил США

Ранее Life.ru писал, что на фоне внутреннего кризиса власти Кубы пытаются наладить диалог с США. Президент Мигель Диас-Канель сообщил, что представители Кубы и Соединённых Штатов уже провели переговоры, посвящённые накопившимся разногласиям. По его словам, стороны ищут решения через диалог и готовы обсуждать сотрудничество при условии уважения суверенитета и политического устройства друг друга.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Куба
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar