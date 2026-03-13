Власти Кубы провели переговоры с США по решению разногласий

Куба провела переговоры с Соединёнными Штатами, направленные на урегулирование накопившихся проблем в двусторонних отношениях. Данное заявление сделал президент страны Мигель Диас-Канель в эфире местного телевидения.

«Были проведены переговоры с представителями правительства Соединённых Штатов. Эти переговоры были направлены на поиск решений путем диалога по двусторонним разногласиям между нашими странами», — сказал он.

По словам кубинского лидера, встречи с американскими представителями были ориентированы на поиск решений через диалог. Стороны намерены определить круг наиболее острых вопросов, оценить готовность к практическим действиям и выявить сферы, где возможно сотрудничество в интересах безопасности и мира.

Гавана, как подчеркнул Диас-Канель, готова продолжать этот процесс при условии равноправия, уважения к политическому устройству обеих стран и признания суверенитета Кубы.

Ранее президент США Дональд Трамп допустил возможность «недружественного захвата» Кубы в случае, если её правительство откажется от сделки с Вашингтоном. Американский лидер также упомянул, что возможен и «дружественный» вариант, однако, по его словам, способ не имеет значения, поскольку у острова нет ни энергии, ни денег.