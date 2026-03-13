Положение дел на Кубе, касающееся гуманитарной сферы, усугубляется влиянием внешних обстоятельств. Президент Мигель Диас-Канель сообщил, что десятки тысяч граждан лишены возможности получить жизненно важную хирургическую помощь. В своём выступлении на национальном телевидении он объяснил эту ситуацию энергетической блокадой, введённой Соединёнными Штатами, которая препятствует проведению операций.

«В нынешний момент на Кубе десятки тысяч человек ждут, когда им сделают хирургические операции, но они не могут быть проведены из-за энергетической блокады со стороны США», — сказал президент.

Перебои с электричеством парализуют работу больниц. Особенно тревожно, что большая часть ожидающих — дети. Несмотря на коллапс, Диас-Канель заверил, что страна принимает меры, чтобы справиться с ситуацией.

Ранее Мигель Диас-Канель заявил, что страна провела переговоры с представителями правительства США, направленные на урегулирование накопившихся проблем в двусторонних отношениях. Встречи ориентированы на поиск решений через диалог по разногласиям, определение наиболее острых вопросов, оценку готовности к практическим действиям и выявление сфер для сотрудничества в интересах безопасности и мира.