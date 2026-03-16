В энергосистеме Кубы снова произошёл тотальный коллапс

Электроэнергетическая система Кубы вновь полностью вышла из строя. Об этом сообщила пресс-служба госэлектроэнергетическая компания, добавив, что принимаются меры по восстановлению подачи электричества.

Предыдущий масштабный коллапс произошёл на острове 4 марта. На фоне глубокого внутреннего кризиса Гавана активизировала контакты с Вашингтоном. Президент Кубы Мигель Диас-Канель подтвердил, что делегации двух стран провели переговоры, пытаясь сгладить накопившиеся противоречия. Стороны выразили готовность к диалогу и сотрудничеству, но при условии взаимного уважения суверенитета и политического строя.