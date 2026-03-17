Стубб объяснил, почему ЕС не хочет помогать Трампу в разблокировке Ормуза
Александр Стубб. Обложка © Х / Alexander Stubb
Страны НАТО отказались откликнуться на просьбу президента США Дональда Трампа о разблокировке судоходства в Ормузском проливе из-за отсутствия предварительных консультаций с другими членами альянса. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб.
«Если партнёров не информируют заранее и не предупреждают о предстоящих событиях, подход будет другим», — отметил Стубб.
По словам финского лидера, у страны нет технических ресурсов для участия в военной операции в Ормузском проливе. Основная задача Финляндии в НАТО — обеспечивать безопасность в северо-восточной части Европы. Он добавил, что важно убедить Трампа в необходимости сотрудничества с европейскими странами.
Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что конфликт вокруг Ирана уже оказывает давление на экономику ЕС. Она отметила, что длительные перебои с поставками нефти и газа из Персидского залива могут серьёзно сказаться на финансовом положении стран союза.
Самые важные новости о конфликте на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.