17 марта, 12:42

Стубб объяснил, почему ЕС не хочет помогать Трампу в разблокировке Ормуза

Стубб: Отказ Европы помочь Трампу с Ираном связан с отсутствием консультаций

Александр Стубб. Обложка © Х / Alexander Stubb

Страны НАТО отказались откликнуться на просьбу президента США Дональда Трампа о разблокировке судоходства в Ормузском проливе из-за отсутствия предварительных консультаций с другими членами альянса. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб.

«Если партнёров не информируют заранее и не предупреждают о предстоящих событиях, подход будет другим», — отметил Стубб.

По словам финского лидера, у страны нет технических ресурсов для участия в военной операции в Ормузском проливе. Основная задача Финляндии в НАТО — обеспечивать безопасность в северо-восточной части Европы. Он добавил, что важно убедить Трампа в необходимости сотрудничества с европейскими странами.

Каллас решила бороться с иностранным вмешательством в ходе выборов в Армении

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что конфликт вокруг Ирана уже оказывает давление на экономику ЕС. Она отметила, что длительные перебои с поставками нефти и газа из Персидского залива могут серьёзно сказаться на финансовом положении стран союза.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
