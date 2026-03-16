16 марта, 18:09

Фон дер Ляйен впервые признала, что война в Иране подрывает экономику ЕС

Обложка © ТАСС/EPA/RONALD WITTEK

Глава Европейская комиссия Урсула фон дер Ляйен признала, что конфликт вокруг Ирана уже оказывает давление на экономику Евросоюза. Об этом она заявила в интервью агентству Reuters.

По её словам, длительные перебои с поставками нефти и газа из Персидского залива могут серьёзно ударить по экономике ЕС. Фон дер Ляйен подчеркнула, что Еврокомиссия готовит краткосрочные адресные меры, направленные на снижение цен на энергию, в том числе на электроэнергию.

Боррель обрушился с обвинениями на фон дер Ляйен из-за незаконной войны в Иране
Боррель обрушился с обвинениями на фон дер Ляйен из-за незаконной войны в Иране

К слову, ранее глава ЕК оказалась в центре скандала. Ряд европейских политиков обвинил её в превышении полномочий в первые дни американо-израильской операции против Ирана. По данным СМИ, фон дер Ляйен действовала без согласования с государствами-членами ЕС, что вызвало недовольство как в крупных, так и в небольших странах союза.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

