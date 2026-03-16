Боррель обрушился с обвинениями на фон дер Ляйен из-за незаконной войны в Иране
Евросоюз практически ничего не сделал, чтобы встать на защиту международного права после нападения США и Израиля на Иран. При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен практически подыгрывает усилению конфликта и явно «выходит за рамки своих полномочий». Об этом сказал бывший глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
«Эта война незаконна с точки зрения международного права. Мы страдаем от последствий в виде роста цен на энергоносители. <…> Это выгодно для США, поскольку они являются экспортёрами нефти», — цитирует еврочиновника издание Politico.
Боррель подчеркнул, что фон дер Ляйен явно играет во внешней политике в пользу США и Израиля. По его мнению, также наступило время прекратить действие торгового соглашения между ЕС и Вашингтоном. Боррель напомнил о несправедливости договора и зверских размерах пошлин, установленных Америкой.
Ранее газета Politico со ссылкой на источники в дипломатических кругах написала, что Урсула фон дер Ляйен может лишиться должности главы Еврокомиссии из-за разногласий с Европарламентом. Она уже подвергалась критике со стороны союзников из-за обвинений в отказе от международного порядка. Её овбинили в самоуправстве из-за войны в Иране.
