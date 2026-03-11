Владимир Путин
11 марта, 12:33

Politico: Фон дер Ляйен может слететь с должности из-за разногласий с Европарламентом

Урсула фон дер Ляйен. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Урсула фон дер Ляйен может лишиться должности главы Еврокомиссии из-за разногласий с Европарламентом, пишет газета Politico со ссылкой на источники в дипломатических кругах. Она уже подвергалась критике со стороны союзников из-за обвинений в отказе от международного порядка.

Так, депутаты-социалисты из правящей коалиции намерены допросить её по ситуации на Ближнем Востоке. Поводом стало заявление чиновника о том, что Европа «больше не может быть хранительницей старого миропорядка» в контексте конфликта с Ираном.

Фон дер Ляйен хочет заставить ЕС более напористо демонстрировать силу

Напомним, мы уже писали о тучах, нависших над Урсулой фон дер Ляйен. Глава Еврокомиссии может столкнуться с пятым в своей карьере вотумом недоверия. Причиной являются растущие разногласия в Европарламенте.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

