Над фон дер Ляйен навис пятый вотум недоверия

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен может столкнуться с пятым по счёту вотумом недоверия на фоне внутреннего кризиса в Европарламенте. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на депутата Европарламента Кристофа Клержо.

По его словам, напряжённость между политическими группами в парламенте усиливается. Одним из признаков возможного кризиса может стать бойкот со стороны партии Прогрессивный альянс социалистов и демократов (S&D).

«Подобной катастрофой, как заявил Клержо, могут стать бойкот партией Прогрессивный альянс социалистов и демократов (S&D) таких важных документов, как долгосрочный бюджет ЕС, или поддержка S&D вотума недоверия главе комиссии фон дер Ляйен», — пишет Politico.

Клержо считает, что без более активного диалога между политическими силами ситуация может привести к серьёзному политическому кризису в ближайшие месяцы.

Ранее глава Еврокомиссии уже сталкивалась с попытками вынести ей вотум недоверия. По данным Politico, она пережила четыре такие процедуры.