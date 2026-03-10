Владимир Путин
10 марта, 08:54

Над фон дер Ляйен навис пятый вотум недоверия

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен может столкнуться с пятым по счёту вотумом недоверия на фоне внутреннего кризиса в Европарламенте. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на депутата Европарламента Кристофа Клержо.

По его словам, напряжённость между политическими группами в парламенте усиливается. Одним из признаков возможного кризиса может стать бойкот со стороны партии Прогрессивный альянс социалистов и демократов (S&D).

«Подобной катастрофой, как заявил Клержо, могут стать бойкот партией Прогрессивный альянс социалистов и демократов (S&D) таких важных документов, как долгосрочный бюджет ЕС, или поддержка S&D вотума недоверия главе комиссии фон дер Ляйен», — пишет Politico.

Клержо считает, что без более активного диалога между политическими силами ситуация может привести к серьёзному политическому кризису в ближайшие месяцы.

В ЕС обвинили фон дер Ляйен в самоуправстве из-за Ирана
В ЕС обвинили фон дер Ляйен в самоуправстве из-за Ирана

Ранее глава Еврокомиссии уже сталкивалась с попытками вынести ей вотум недоверия. По данным Politico, она пережила четыре такие процедуры.

Андрей Бражников
