16 марта, 20:47

Каллас решила бороться с иностранным вмешательством в ходе выборов в Армении

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

ЕС направит в Армению специалистов для «защиты от угроз» на выборах. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас, подчеркнув, что союз не оставит республику наедине с иностранным вмешательством.

По словам Каллас, группа быстрого реагирования будет оказывать помощь властям Армении в противодействии потенциальным угрозам, включая внешнее давление и попытки вмешательства в избирательный процесс.

Чиновница отметила, что меры ЕС направлены на обеспечение безопасности голосования и прозрачности выборов, а также на защиту граждан от дезинформации и манипуляций.

Каллас признала, что утверждение 20-го пакета санкций ЕС против России сильно затянулось
Ранее Life.ru писал, что Кая Каллас вызвала резонанс, комментируя соперничество Израиля и Украины за оружие. Она призналась, что обеспокоена смещением фокуса США с Украины на Иран. По её мнению, конкуренция за одни и те же вооружения создаёт серьёзные риски для региональной стабильности.

Юния Ларсон
