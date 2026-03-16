Каллас решила бороться с иностранным вмешательством в ходе выборов в Армении

ЕС направит в Армению специалистов для «защиты от угроз» на выборах. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас, подчеркнув, что союз не оставит республику наедине с иностранным вмешательством.

По словам Каллас, группа быстрого реагирования будет оказывать помощь властям Армении в противодействии потенциальным угрозам, включая внешнее давление и попытки вмешательства в избирательный процесс.

Чиновница отметила, что меры ЕС направлены на обеспечение безопасности голосования и прозрачности выборов, а также на защиту граждан от дезинформации и манипуляций.

