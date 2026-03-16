Каллас признала, что утверждение 20-го пакета санкций ЕС против России сильно затянулось

Главы МИД Евросоюза на встрече в Брюсселе не смогли продвинуться в вопросе о 20-м пакете антироссийских санкций. Об этом заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас.

По её словам, утверждение пакета сильно затянулось, и министры обсуждают, как подтолкнуть процесс. Каллас также упомянула, что аналогичные трудности касаются выделения Киеву 90 миллиардов евро финансовой помощи. Других деталей она не привела.

Ранее Кая Каллас объявила, что главы МИД Евросоюза отказались отправлять военные корабли в Ормузский пролив. Министры не поддержали расширение мандата миссии Aspides, действующей в Красном море, подчеркнув, что «это не наша война».