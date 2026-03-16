16 марта, 18:41

Каллас: В ЕС отказались отправлять корабли в Ормузский пролив

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dan Morar

Главы МИД Евросоюза отказались направлять военные корабли в Ормузский пролив, включая суда из миссии Aspides в Красном море. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи министров.

«Это не наша война, не мы её начинали. У нас есть миссия Aspides в Красном море. Однако министры не продемонстрировали желания расширить её мандат», — сказала она.

Дмитриев лаконично описал отказ Германии помогать США в разблокировке Ормузского пролива

Ранее президент США Дональд Трамп предложил странам, критически зависящим от ближневосточной нефти, создать международную коалицию для разблокировки Ормузского пролива. Инициативу проигнорировали Китай, Южная Корея, Франция, Британия и Япония. Германия также отказалась участвовать: глава Минобороны ФРГ подчеркнул, что НАТО в этой операции задействовано не будет.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

