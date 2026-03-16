Каллас: В ЕС отказались отправлять корабли в Ормузский пролив

Главы МИД Евросоюза отказались направлять военные корабли в Ормузский пролив, включая суда из миссии Aspides в Красном море. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи министров.

«Это не наша война, не мы её начинали. У нас есть миссия Aspides в Красном море. Однако министры не продемонстрировали желания расширить её мандат», — сказала она.