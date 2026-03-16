Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

16 марта, 15:35

Дмитриев лаконично описал отказ Германии помогать США в разблокировке Ормузского пролива

Кирилл Дмитриев. Обложка © Life.ru

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев иронично отреагировал на отказ Германии участвовать в операции по разблокировке Ормузского пролива, к которой призывают Штаты. Соответствующий пост появился на его странице в соцсети X.

«Мятеж?» поинтересовался Дмитриев.

Дмитриев предрёк Европе масштабный кризис без российской энергии
Дмитриев предрёк Европе масштабный кризис без российской энергии

Напомним, президент США Дональд Трамп призвал зависящие от поставок нефти страны вступить в коалицию по обеспечению свободного прохода через Ормузский пролив. Однако Китай, Южная Корея, Франция, Британия и Япония отказались участвовать в этой инициативе. Кроме того, идею не поддержал и министр обороны ФРГ Борис Писториус, заявивший, что не видит участия НАТО в этой операции.

