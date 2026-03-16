Дмитриев лаконично описал отказ Германии помогать США в разблокировке Ормузского пролива
Кирилл Дмитриев.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев иронично отреагировал на отказ Германии участвовать в операции по разблокировке Ормузского пролива, к которой призывают Штаты. Соответствующий пост появился на его странице в соцсети X.
«Мятеж?» — поинтересовался Дмитриев.
Напомним, президент США Дональд Трамп призвал зависящие от поставок нефти страны вступить в коалицию по обеспечению свободного прохода через Ормузский пролив. Однако Китай, Южная Корея, Франция, Британия и Япония отказались участвовать в этой инициативе. Кроме того, идею не поддержал и министр обороны ФРГ Борис Писториус, заявивший, что не видит участия НАТО в этой операции.
