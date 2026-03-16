Дмитриев предрёк Европе масштабный кризис без российской энергии

Глава РФПИ и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев резко раскритиковал политику Евросоюза в сфере энергетики. В соцсети X он заявил, что отказ от российских ресурсов ведёт Европу к масштабному кризису — деиндустриализации, безработице, росту цен и общественному негодованию.

«Упрямая глупость бюрократов ЕС неизменно поражает. Слепо скандируя «нет российской энергии», они ввергают Европу в масштабный энергетический кризис, созданный ими самими. Адаптируйтесь или уходите в отставку. Скоро», — написал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами.

Так Дмитриев прокомментировал заявление главы евродипломатии Кайи Каллас перед заседанием глав МИД ЕС в Брюсселе. Она назвала «опасным прецедентом» возможное ослабление санкций США против российской нефти и призвала усиливать давление.